Yann Bisseck, dopo un fisiologico periodo di apprendistato, si è rivelato essere un'alternativa più che credibile ai titolari e - secondo il Corsport - per lui c'è un progetto tecnico.

Stando a quanto riferito dal quotidiano romano, in vista della prossima stagione, Bisseck verrebbe utilizzato maggiormente come braccetto sinistro, proprio come faceva nell'Aarhus prima di arrivare a Milano. E non sarebbe una sorpresa se, prima della fine del campionato, Inzaghi lo piazzasse sul centro sinistra anche in una partita vera dopo le varie prove ad Appiano.

Per l'Inter, Bisseck rappresenta il futuro: sul tedesco le aspettative sono elevate.