Oltre ovviamente a Buchanan, contro il Genoa non ci saranno neppure De Vrij e Zielinski. Per Asllani, invece, il sovraccarico muscolare non preoccupa e sarà comunque tra i convocati.

La formazione anti-Genoa è praticamente fatta: secondo il Corriere dello Sport, spazio a Bisseck in difesa e a Dumfries a destra, con Lautaro e Thuram di punta. Pavard, Taremi e Arnautovic dalla panchina.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.