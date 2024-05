Le parole di Dario Baccin hanno confermato tutto su Bento: "Pensando al futuro, è uno dei nomi che stiamo valutando e che stiamo osservando da vicino - ha detto ieri il vice diesse -. Si sta valorizzando tantissimo, sta facendo un ottimo percorso, ma è ancora prematuro parlare in maniera approfondita di lui. Sicuramente è uno dei 2-3 portieri giovani di prospettiva che seguiamo con attenzione".

Come sottolinea il Corriere dello Sport, è noto come Bento sia in cima alle preferenze nerazzurre e il sentimento è ricambiato dal portiere verdeoro. Tutto lascia credere che si possa trovare un’intesa definitiva con i suoi manger, mentre ci sarà da trattare un pop' di più con l'Athletico Paranaense: cartellino sui 20 milioni. Peraltro, come sottolineato proprio da Baccin, l’Inter non trascura altre piste: occhio a Josep Martinez, quasi 26enne numero uno spagnolo del Genoa, con il contratto in scadenza nel 2025.