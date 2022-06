Tornando sull'asse di mercato Inter-Cagliari, il Corriere dello Sport sottolinea come resti apertissima la trattativa per portare Bellanova a Milano. "Ma il Cagliari punta già alla possibile contropartita - si legge -. Cesare Casadei ed Ezequiel Franco Carboni potrebbero essere la contropartita tecnica che andrebbe a compensare parte del prezzo per il laterale rossoblù ma ancora la partita resta aperta. Lo stesso Stefano Capozucca li ha definiti due profili interessanti qualche giorno fa, ma ora il ds cagliaritano dovrà cercare di fare del suo meglio per portarli in Sardegna". Due prospetti di sicuro valore che potrebbero trovare la loro crescita adeguata in Serie B nel club sardo.