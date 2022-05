Anche il Corriere dello Sport dedica oggi un focus su Nicolò Barella, pronto a tornare nella sua Cagliari in un match che anche per l'Inter risulta importante e delicato dopo aver contribuito alla vittoria nerazzurra in Coppa Italia. "Perché si è inventato una prodezza con quel destro da fuori, perché ha fatto capire che l’Inter era più che mai dentro la partita, perché ha retto il timone anche quando la squadra nerazzurra è finita sotto, per poi riemergere - scrive il quotidiano -. E, in ogni caso, non ha mai smesso di correre fino al 120’, a differenza di diversi avversari, che invece sono arrivati in fondo con il fiato corto. Insomma, la verità è che Barella è uno dei "termometri", se non il termometro, dell’Inter".