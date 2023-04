Nessuna lesione per Barella e Mkhitaryan, ma probabilmente Inzaghi non vorrà correre rischi e con la Lazio potrebbero partire entrambi dalla panchina. "Non ci sono lesioni e infatti ieri hanno svolto l’identico lavoro defaticante degli altri titolari, ma un pizzico di preoccupazione resta. E dunque c’è il dubbio sul loro impiego domenica contro la Lazio", conferma il Corriere dello Sport.

"Peraltro, nelle ultime settimane, Inzaghi ha scelto di affidarsi al turn-over, come non aveva mai veramente fatto in stagione. E i risultati gli stanno dando ragione: un motivo in più per proseguire, allora. Tanto più che le alternative non mancano", si legge sul quotidiano romano. E allora è possibile vedere dall'inizio Gagliardini con Brozovic e Mkhitaryan dal 1' con Lautaro e Lukaku in attacco.



PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro.