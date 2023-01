Arriva la conferma anche del Corriere dello Sport circa il viaggio di Dario Baccin in Colombia per assistere al torneo Sudamericano Under 20. "Un appuntamento fisso per dirigenti, osservatori e operatori di mercato. Non è da escludere, quindi, che Baccin tragga ispirazione per individuare un nuovo difensore - si legge -. Ovviamente, nel caso, per ragioni di età, non potrà essere il dopo-Skriniar, ma potrebbe spuntare comunque un’occasione. Anche perché in difesa, con i contratti di D’Ambrosio e De Vrij in scadenza, al pari del prestito di Acerbi, è probabile che si debba intervenire massicciamente in estate".