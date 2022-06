Se ad inizio della prossima settimana potrebbe già esserci la svolta per Paulo Dybala, gli impegni per la coppia dirigenziale di Viale della Liberazione non finiscono con una 'Joya' e la settimana che verrà potrebbe pure essere "quella della fumata bianca per Asllani " come spiega il Corriere dello Sport. "L'Inter ci sta lavorando ed è a buon punto : sa che l'Empoli chiede 15 milioni, ma punta a ottenere un paio di milioni di sconto e una formula di pagamento diversa dall'acquisto a titolo definitivo".

Salvifico in tal senso potrebbe essere l'uruguaino Satriano, inserito come eventuale contropartita in prestito. Soluzione chiesta "esplicitamente dal presidente Corsi per sostituire Pinamonti, ma gli azzurri stanno valutando, sempre in prestito, anche Agoumé che però ha meno chance rispetto all'uruguaiano di trasferirsi in Toscana - si legge -. Sarebbe il francese di fatto a prendere il posto dell'albanese in cabina di regia. Le parti si sono confrontate negli ultimi giorni e presto sistemeranno la 'pratica'".