Convocato in Nazionale, ma ancora ai margini dell'Inter: Kristjan Asllani sicuramente si aspettava più minutaggio nella sua prima esperienza a Milano. Invece, giornata dopo giornata, l'albanese è finito ai margini. Ma il suo futuro in nerazzurro non è in dubbio: "Ha solo 21 anni, la dirigenza lo valuta come un patrimonio in ottica prospettica, anche se Simone Inzaghi non lo considera pronto e non l’ha schierato nemmeno nelle ultime settimane, quando il calendario si è infittito di impegni e le rotazioni hanno riguardato altri elementi - spiega il Corriere dello Sport -.