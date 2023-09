Anche il Corriere dello Sport parla di almeno due mesi di stop per Marko Arnautovic, ieri finito ko al tramonto della gara dell'Inter a Empoli. Difficile pensare che l'austriaco possa rivedere il campo prima di novembre, ma il timore è che lo stop possa essere anche più lungo. "Il modo in cui si contorceva e si teneva la parte posteriore della coscia sinistra, aggiunto alle stampelle con cui ha lasciato il Castellani, non promettono nulla di buono", si legge sul quotidiano romano.

"Possibile, quindi, ricorrere al mercato degli svincolati? Sia il club sia l’allenatore hanno escluso tale ipotesi. E’ chiaro, però, che davanti ad uno stop particolarmente lungo è uno scenario che non può essere escluso del tutto. Già, ma chi potrebbe essere preso in considerazione? Tenuto conto delle caratteristiche di Arnautovic, Okaka, ad esempio, è senza contratto. Il Papu Gomez, invece, è probabilmente troppo simile a Sanchez", spiegano i colleghi.