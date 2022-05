Momento decisivo in casa Bologna per quanto riguarda la programmazione della prossima stagione. C'è da capire se Mihajlovic sarà ancora l'allenatore dei rossoblu e, a cascata, se Arnautovic sarà ancora al centro dell'attacco. Per l'austriaco, nelle ultime ore, si è vociferato di un interessamento dell'Inter, il club che lo portò in Italia nel 2009, ai tempi del Triplete. "Inutile nascondere come il Bologna sia arrivato ai giorni della verità e su più fronti, e il domani comincerà già in questo fine settimana, considerata anche la presenza a Casteldebole di Saputo. Che nelle prossime ore, oltre a parlare con Sinisa, incontrerà anche Giovanni Sartori, destinato a diventare il nuovo responsabile dell’area tecnica. È evidente che a questo colloquio presenzierà anche Claudio Fenucci. Quale sarà uno dei primi compiti che dovrà affrontare lo stesso Sartori? Evidenziare la sua stima (appunto) nei confronti di Arnautovic e informarlo che il nuovo Bologna sarà costruito attorno a lui, sapendo quanto è stato importante in questo campionato e soprattutto quanto dovrà esserlo nel prossimo", riferisce il Corriere dello Sport.