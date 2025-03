Previsti per lunedì gli esami di Lautaro e Dumfries, ma nel frattempo Inzaghi può consolarsi con altri rientri.

Come scrive stamane anche il Corriere dello Sport, infatti, ieri alla ripresa degli allenamenti alla Pinetina, Dimarco ha lavorato parzialmente in gruppo e oggi potrebbero riaggregarsi anche De Vrij, Zalewski e Darmian con una nuova seduta prevista al mattino. Dopodiché la ripresa è fissata per martedì, in vista anche del rientro dei primi nazionali.