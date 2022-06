La trattativa per il ritorno a Milano di Lukaku è ufficialmente iniziata ieri con il summit tra i due club. Nel frattempo - secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport - il Chelsea avrebbe chiesto informazioni su Skrniar, Dumfries, Bastoni e De Vrij. E se Lukaku ha scelto da tempo di tornare all'Inter, i Blues hanno deciso a loro volta di rinunciare al grande investimento del 2021 e, oltre a mettersi alla caccia di un sostituto (Sterling, Gabriel Jesus e Nkunku i nomi più gettonati), sperano almeno di aprire con l’Inter un canale per presenti o futuri acquisti. Lautaro non è tra i nomi papabili: lui è considerato assolutamente incedibile. "Da viale della Liberazione assicurano che l’affare legato al belga e a un eventuale acquisto da parte dei Blues rimarranno distinti - scrive il quotidiano romano -. Marotta e Ausilio sono tutt’altro che dispiaciuti dell’interessamento di Boehly soprattutto per lo slovacco. Motivo? Adesso il Psg, che ha offerto 50 milioni più 10 di bonus per Milan, sarà costretto a rilanciare. Probabile che lo faccia in tempi brevi".