Francesco Acerbi sembrava a un passo dal vestire la maglia nerazzurra, ma nelle ultime ore la situazione sembra cambiata anche a causa delle resistenze del tifo interista all'eventuale arrivo del centrale della Lazio ed ex Milan. "Acerbi sarebbe davvero lì ad un passo - conferma il Corriere dello Sport -. Da sistemare manca soltanto il costo del prestito. Lotito vorrebbe allinearlo alle mensilità di giugno e luglio che ancora devono essere saldate. Si tratta di circa 800mila euro . Solo che l’Inter, da questo orecchio non ci sente: punta a non spendere niente o quasi , dovendo accollarsi l'ingaggio".

E allora? Acerbi, per agevolare la chiusura della trattativa, avrebbe dato la disponibilità a rinunciare a quanto gli spetta. E allora oggi l'agente Pastorello incontrerà la dirigenza interista anche per discutere di questi dettagli. Ma, anche in caso di accordo, l’assalto decisivo non scatterebbe subito. "Il club di viale Liberazione vuole aspettare fino all’ultimo Akanji o Chalobah", scrive il Corsport.