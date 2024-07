Dopo aver saltato a malincuore Euro 2024, per Francesco Acerbi si sta pian piano avvicinando la data del ritorno in campo. Come conferma oggi il Corriere dello Sport, il difensore nerazzurro a breve, nei prossimi giorni, potrà tornare ad allenarsi in gruppo, tornando quindi poi a disposizione di Inzaghi per gli ultimi test prima dell'inizio del campionato.