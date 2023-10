De Vrij finora ha fatto benissimo ogni qualvolta è stato chiamato in causa, ma domenica, contro Lukaku, Inzaghi darà nuovamente spazio a Francesco Acerbi, l'uomo che va in missione quando gli avversari hanno un totem come centravanti. E l'anno scorso è sempre andata bene, come ricorda il Corriere dello Sport. Da Osimhen ad Haaland: Acerbi ha messo la museruola a ogni punta fisica che ha dovuto contrastare, risultando spesso tra i migliori in campo. Non a caso, contro il Salisburgo, l'ex Lazio è rimasto in panchina per tutto l'arco del match: arriverà bello fresco all'impegno con l'ex compagno di squadra.

Come spiega il quotidiano romano, Inzaghi ha battuto soprattutto sulla questione lanci lunghi, già fatali con Bologna e Salisburgo. Traiettorie che hanno sorpreso la linea nerazzurra: un qualcosa che non dovrà ripetersi domenica con la Roma.