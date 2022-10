"Proprio sull’onda del pareggio de l Nou Camp, il tecnico potrebbe limitare i cambi". Lo anticipa anche il Corriere dello Sport, che vede come probabile il solo inserimento di Acerbi per Bastoni rispetto alla partita di Barcellona. Il dubbio più grande riguarda la mediana: confermare Calhanoglu in regia o rilanciare Asllani? L'assenza di Gagliardini riduce ancora di più le scelte di Inzaghi.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.