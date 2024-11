Inzaghi si affiderà allo specialista Acerbi per occuparsi di Lukaku. Dopo aver recuperato dall'infortunio, il difensore avrà il compito di disinnescare Big Rom, con la missione già compiuta la passata stagione in occasione di Inter-Roma quando venne completamente annullato. Lanciare l'ex Lazio dal 1' dopo il recupero dall'infortunio potrebbe sembrare un azzardo, ma in realtà non è così: il tecnico nerazzurro conosce bene il suo giocatore e lo stesso Acerbi conosce alla perfezione il suo corpo. E c'è anche un precedente risalente al primo derby dello scorso campionato (quello del 5-1), quando il centrale rientrò dal primo minuto dopo uno stop di un mese per un guaio muscolare. Il risultato? Prestazione impeccabile e Giroud silenziato.



Il giornale romano sottolinea anche la grande prova di Acerbi contro Haaland nella finale di Champions, ma anche quella contro Big Rom nella passata stagione. L'alternativa all'ex Lazio è De Vrij, ma tutti gli indizi fanno pensare che Inzaghi non sembra disposto a rinunciare al suo fedelissimo.