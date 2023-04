Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Aristide Guarneri, uno degli eroi della Grande Inter, oggi 85enne, parla del mondo nerazzurro a 360 gradi.

Non si è fatto mancare niente, Aristide…

"Diciamo che ho vissuto momenti di bel calcio, anche importante. Ho giocato, penso, nella migliore Inter di tutti i tempi e sono fermo al credo di Luciano Ligabue: “Credo che un’Inter come quella di Corso, Mazzola e Suarez non ci sarà mai più, ma non è detto che non ce ne saranno altre, belle in maniera diversa”".