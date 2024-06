È il mio attacco che cambia, nella forma e nel colore. Soprattutto nel colore e il reparto avanzato della Nazionale transalpina sembra cambiare natura e dalle tinte rossonere, l'ago della bussola dell'attacco francese sembra volgere inesorabilmente verso Nord... Milano nord. A meno di colpi di scena, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà Marcus Thuram il centravanti della Francia lunedì a Dusseldorf contro l'Austria, match durante il quale il 9 dell'Inter si scontrerà contro il compagno di reparto Arnautovic.

Con l'addio già pronunciato alla Nazionale di Olivier Giroud, fresco di saluti anche al Milan e di trasferimento al Los Angeles Fc, il ricambio generazionale dei francesi, già dietro le porte, sembra aver anticipato i tempi e Deschamps potrebbe far passare il testimone da Giroud a Thuram già all'esordio dei Blues. Certo, il ct francese "avrebbe voluto spostare Mbappé al centro dell'attacco e lasciare Thuram largo a sinistra, con Dembelé a destra", ma la stella del Real Madrid "non gradisce agire da '9'" e a quel punto, così come durante lo scorso Mondiale, anche all'Europeo Mbappé partirà da sinistra, cercherà la sgasata prima di "entrare in area ad alta velocità per il tiro", ma con un partner... nuovo.