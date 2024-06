François Ruffin, giornalista e membro dell'Assemblea Nazionale francese, ha fatto leva sulle parole di quest'oggi di Marcus Thuram, che ha lanciato un appello in vista delle elezioni legislative per fermare l'ascesa del Rassemblement National, partito di destra guidato da Jordan Bardella che ha ottenuto la maggioranza dei voti alle ultime Europee: "Dobbiamo renderci conto, noi leader politici, che il Fronte Popolare (la coalizione di sinistra avversaria del RN, ndr) non siamo noi. Il Fronte Popolare è più gente come la youtuber Léna Situations o come Marcus Thuram. Il Fronte Popolare sono le persone che sono dietro di me, che lavorano, che hanno una sola aspirazione, quella di poter vivere bene del proprio lavoro e non sopravvivere di esso", ha dichiarato a margine della manifestazione di questo pomeriggio ad Amiens ai microfoni di BFMTV.