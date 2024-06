Manca ormai davvero pochissimo al via dell'avventura tedesca dell'Italia di Luciano Spalletti, fautore di un ringiovanimento e rinnovamento di rosa che ancora le sue sicurezze su alcuni giocatori noti dalle parti di Milano. Tra gli interisti di cui il ct non può fare a meno c'è sicuramente Alessandro Bastoni, tra i "principali candidati a giocare, sia con la difesa a tre che con quella a quattro" sottolinea il Corriere della Sera che sul difensore di Simone Inzaghi poi spende due parole degne di nota.

"Passepartout tattico con le sue incursioni in avanti" aveva detto Thiago Motta su Calafiori, compagno di reparto del difensore dell'Inter di cui sopra, simile per doti tecniche e non a caso il quotidiano milanese precisa: "Quelle sarebbero anche le specialità di Bastoni nell'Inter, chiamato qui a tenere di più la posizione nel suo primo Europeo da protagonista, magari senza perdere la straordinaria connessione con Dimarco".