Lele Adani, intervenuto sulla RAI nel post-partita di Germania-Scozia, ha così commentato le prospettive della Nazionale, partendo da Barella: "Certo che gioca, se i medici danno l’ok e lui se la sente. Tutti dicono che Barella è fondamentale per questa Italia perché Spalletti deve tenerlo fuori? Barella è un calciatore che sa fare tutto, non era così quando è arrivato all’Inter. Può giocare con chiunque, può rifinire e difendere. Se sta bene non dobbiamo pensarci a non farlo giocare".