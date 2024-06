Dopo aver assistito alla partita tra Italia e Albania, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha espresso il suo giudizio sulla partita degli Azzurri e in particolare dei giocatori nerazzurri da Casa Azzurri a Iserlohn rispondendo alle domande del nostro inviato Maurizio Pizzoferrato: "Sono molto contento che l'Italia abbia vinto, ha dato un grandissimo segnale. La vittoria è stata sofferta ma meritata, abbiamo espresso un buon gioco. Sono contento da presidente dell'Inter di dire che questo club ha contribuito alla vittoria, dare questi giocatori è motivo di grandissimo orgoglio per noi".

Cosa ha provato vedendo l'errore di Dimarco dopo 23 secondi?

"Sono errori che vanno catalogati come tali. Nel mondo del calcio ce ne sono, ma la squadra ha reagito immediatamente e quindi devono andare nel dimenticatoio".

Barella non si deve allenare per giocare così bene?

"Barella è un giocatore che sta crescendo di partita in partita. Ha dalla sua esperienza e gioventù e soprattutto sta crescendo perché sta facendo esperienza ad altissimo livello internazionale. Ha dalla sua qualità agonistiche e tecniche che lo fanno diventare un giocatore importante".

Si può parlare di ItalInter?

"Diciamo InterNazionale".

