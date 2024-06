A qualche ora dall'esordio dell'Italia di Spalletti all'Europeo di Germani, la Gazzetta dello Sport fa un punto sui new entry tra le file azzurre, rispetto al passato e allo scorso Europeo in particolare. Sono quindici i debuttanti invitati alla festa, più di metà rosa e dei 26 scelti dal ct, solo undici azzurri hanno già presenziato ad un Europeo. Tra questi c'è anche l'interista Federico Dimarco. Esordiente a metà insieme ai vari Mancini, Frattesi e Scamacca. "Chiamarli esordienti fa effetto e non rende merito ad un percorso già ampiamente avviato" si legge comprensibilmente sulla Gazza che precisa: "Debuttanti... ma nella fascia di quelli che comunque hanno più di dieci presenze in Nazionale".

Qualcosa in più da raccontare ce l'ha Matteo Darmian, "primo del gruppo ad essersi affacciato su questo torneo, che sempre in Francia mise in fila quattro presenze, anche se solo la prima, contro il Belgio, da titolare", ma assente in quel di Wembley tre anni fa.