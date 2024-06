Intervistato da La Stampa, Edi Rama, premier albanese, ha raccontato la sua fede un po' particolare per la Juventus: "Sono tifoso bianconero, salvo quando c'è Mourinho in Italia - le sue parole -. Quando capita tifo per lui. Sono un mourinhano juventino da quando arrivò all'Inter. È un grande leader. Avete visto il discorso allo stadio di Fenerbahce? Potrebbe insidiare il potere di Erdogan, se si candidasse e avesse voglia di entrare in politica. Ma non gli interessa e bene così".