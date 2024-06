Fernando Llorente, interpellato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, ha espresso una visione globale sulla Nazionale italiana, evidenziando il giudizio valutativo sul raggruppamento che vede anche la sua Spagna, oltre ad Albania e Croazia: "Contro l’Italia è sempre difficile: anche la vostra è una nazionale che si caratterizza per la forza del gruppo, magari non ci sono individualità di rilievo mondiale come anni fa, ma per me resta uno squadrone. L’anno scorso ho commentato la sfida della Nations League tra Italia e Spagna per la tv qui, e rimasi sorpreso da giocatori che conoscevo meno. Uno su tutti: Frattesi, grandissima qualità”.