Dopo l'ottima prestazione di ieri sera, Valentin Carboni si è guadagnato un posto nella lista dei convocati dell'Argentina per la Copa America. Il gioiellino classe 2005 ha incantato l'Albiceleste nella sfida contro il Guatemala, ricevendo un grande attestato di stima da Lionel Messi. Ovviamente in lista anche Lautaro Martinez, che stanotte è tornato a segnare dal dischetto, realizzando una bella doppietta preparatoria all'appuntamento che inizierà, per la truppa di Scaloni, il prossimo 21 giugno, con la sfida al Canada (nel girone anche Cile e Perù).

#SelecciónMayor ¡Aquí están, estos son los 26!



A continuación, los futbolistas convocados por Lionel Scaloni para disputar la @CopaAmerica en Estados Unidos.



¡Vamos @Argentina! 🩵🩵#OtraVezJuntos pic.twitter.com/5eqyql6W0g — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 15, 2024