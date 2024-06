Jurgen Klinsmann è intervenuto sul palco della Milano Football Week, partendo dai ricordi in nerazzurro: "All'Inter sono stati 3 anni bellissimi, il nostro presidente Ernesto Pellegrini ha avuto un gruppo di giocatori favolosi. Prima che arrivassi io hanno vinto lo scudetto dei Record, i tifosi mi hanno voluto bene sin dall'inizio, ho cercato di imparare l'italiano nel miglio modo possibile. Sono sempre tornato a Milano in questi 30 anni, mi sono sempre trovato bene con la gente italiana".

La conversazione è proseguita concentrandosi sul lavoro di Inzaghi: "Fenomenale, il suo lavoro è stato favoloso. E' un ragazzo perbene, sa comunicare all'interno e all'esterno. Da fuori è sempre difficile giudicare il lavoro di un altro allenatore, ma possiamo giudicare lo stile della squadra, come gestisce l'ambiente se le cose vanno un po' male, e soprattutto quando arrivano le partite che contano di più, quelle di Champions League. L'Inter ha questo obiettivo: tornare tra i migliori in Europa, ed è già tra i migliori. Poi alla fine bisogna vincere... Auguro che questo momento arriverà. Cosa manca per vincere? Magari un po' più di cattiveria".

Dunque la concentrazione sul Toro: "Lautaro? È campione del mondo, è già arrivato tra i big. Giocatori come lui, Mbappé, attaccanti eccezionali, ci vogliono un po' di titoli: con la coppa del mondo in Qatar ha vissuto questo momento indimenticabile per lui, e da lì ha preso più responsabilità quando è tornato all'Inter. È diventato molto più leader, è diventato capitano: devi essere focalizzato solo sul lavoro, e lo fa bene. Negli ultimi 2-3 anni è cresciuto molto", ha detto.

"Paragone Barella-Matthaus? Ci può stare. Matthaus era il tradizionale numero 8, andava su e giù per il campo con un'energia incredibile, non si è mai stancato. Aveva uno scatto incredibile, un tiro incredibile. Anche Barella fa queste cose: è dappertutto, a sinistra, a destra, poi va in area di rigore perché vuole fare gol".

Su Oaktree: "Nei nostri tempi era diverso il rapporto con la proprietà, ti sentivi più responsabile con il presidente. Oggi si fa molta confusione, spero che questo gruppo americano gestisca bene la situazione. Vedremo se proseguiranno tanto, dando la possibilità a Marotta di lavorare bene. Pellegrini? A quei tempi vedevi il presidente come una persona che ti ha voluto, solo tre stranieri hanno avuto la possibilità di giocare per una squadra italiana. Essere scelto da lui è stato favoloso. Pellegrini aveva deciso di volere un terzo tedesco, grande onore per me. Quando abbiamo iniziato la trattativa è stato bello".

Giudizio finale su Bisseck: "Vediamo un attimimo, ha tantissimo talento. L'ho visto un paio di volte, nel futuro ci sarà una possibilità anche per lui in Nazionale".