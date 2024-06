Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato nel corso dell'evento a Casa azzurri che presenta lo spot 'Dop Igp' campioni di qualità. Di seguito le parole riprese dall'ANSA: "Non bisogna pensare solo alla massimizzazione del risultato sportivo, senza considerare l'effetto legato al benessere e a uno stile di vita corretto. La nostra Nazionale, i nostri campioni, con la loro disponibilità danno un bel messaggio per tutto il nostro paese, che mette così in evidenza le capacità progettuali. Insieme possiamo dare messaggi positivi e dare un segnale di proiezione futura verso il benessere: una progettualità che va navigata anche in altri settori".