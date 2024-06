Il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi ha parlato nel corso dell'evento a Casa Azzurri 'Dop Igp' Campioni di qualità: "La Nazionale è il nostro emblema, è un catalizzatore di attenzione, non è soltanto una squadra, ed è giusto utilizzare nel senso buono la maglia azzurra come strumento di comunicazione e di promozione dei corretti stili di vita. Non è un caso che sia la terza in ordine di tempo dopo aver utilizzato la pallavolo e il rugby: ci stringiamo intorno alle squadre azzurre, proprio perché abbiamo bisogno dei campioni. Abbiamo bisogno della coralità per affermarci sul campo", le parole riprese dai colleghi dell'ANSA.