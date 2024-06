Al RheinEnergieStadion di Colonia, Yann Sommer difenderà i pali della porta della Nazionale svizzera nel match d'esordio a Euro 2024 contro l'Ungheria (kick-off alle 15). Il ct degli elvetici Murat Yakin, dunque, si affida al portiere dell'Inter, come aveva spiegato a più riprese alla stampa negli scorsi mesi, precisando di preferirlo al più giovane Gregor Kobel, reduce da una stagione conclusa da finalista di Champions League con il Borussia Dortmund. Curiosità: l'ex Bayern Monaco e Gladbach è il primo nerazzurro a scendere in campo in questo torneo continentale.