"Il mercato dell'Inter ruota (anche) attorno a Denzel Dumfries". Apre così la Gazzetta dello Sport l'edizione odierna, straordinariamente a tinte azzurre in omaggio alla Nazionale di Luciano Spalletti, oggi esordiente a Euro 2024. Nel poco spazio dedicato ai club, la Rosea riporta in voga due nomi: quello di di Emil Holm, esterno destro dello Spezia in prestito all'Atalanta e Amar Dedic, bosniaco del Salisburgo. Entrambi i giocatori sino finiti anche sul taccuino di Beppe Marotta come profili da vagliare in caso di addio dell'olandese.

Proprio sull'ex PSV , la Rosea fa un punto della situazione: con il contratto in scadenza a giugno prossimo e le frizioni dello scorso inverno, si aprono due strade: o il rinnovo da pattuire con la dirigenza, o addio già quest'estate per evitare l'effetto Skriniar. Dopo il gelo di due mesi che aveva fatto seguito alle trattative per ridurre la grande distanza tra domanda e offerta senza esisto positivo, lo stallo permane tutt'ora ma le parti si sono disgelate. "Arrivato nel 2021 per 12 milioni più bonus, l'investimento Dumfries è già stato in gran parte ammortizzato. Pesa ormai a bilancio appena

3,7 milioni, ma l'Inter da un'eventuale cessione conta di ricavarne 25-30" si legge nel breve punto 'economico' della Rosea che poi sul futuro annuncia le eventuali piste: "Sperando che dopo l'Aston Villa, fresco di qualificazione in Champions, si faccia avanti anche il Manchester United, che già lo aveva corteggiato nel gennaio 2023" e proprio i Red Devils - secondo il quotidiano milanese - "potrebbero imprimere una svolta a prescindere dalla trattativa sul rinnovo, che continua".

"L'Inter sarebbe contenta di proseguire con Dumfries, ma vista situazione valuta le alternative": Emil Holm dello Spezia è un profilo che piace, insieme a quello di Amar Dedic: "Il contratto in scadenza nel 2027 non aiuta ad abbassare una quotazione sui 20 milioni. A lui potrebbe fare un pensiero anche il Napoli, se partisse Di Lorenzo.

