Stefan de Vrij vive felicemente da dieci anni in Italia e nel nostro Paese sta crescendo suo figlio Nolan: "Sta crescendo velocemente, le cose stanno andando bene. È davvero un bel ragazzino", afferma il difensore dell'Inter in un'intervista riportata dal portale olandese Sportnieuws.nl, dove tra le latre cose parla anche della sua passione per il pianoforte, che condivide col compagno di Nazionale Nathan Aké: "A volte suoniamo il piano nel ritiro di Zeist, sì". Una passione che però, in occasione degli Europei di tre anni fa, gli è costata un rimprovero da parte dei compagni: "Durante quell'Europeo ce n'era uno nella sala comune, ma faceva così tanto rumore che i ragazzi volevano che smettessi. Così non mi hanno permesso più di suonare, non ero ancora così bravo".

La musica regala a De Vrij bellissimi momenti in Italia, dove la musica per pianoforte è una grande risorsa. Nel videoclip della versione acustica del brano 'Noi Siamo l'Inter' di Eddy Veerus si vede il giocatore accompagnare il cantante al pianoforte. Ma la sua più grande performance al pianoforte risale a qualche tempo prima: "Ero in Puglia e godevo di qualche giorno di liberà. Sono entrato in contatto con la persona che suona il violoncello per Ludovico Einaudi e lui mi ha invitato ad un concerto. Poi mi ha chiesto se volevo suonare qualcosa con lui quella sera. Pensavo scherzasse, ma successe davvero e fu ancora più emozionante di una partita di calcio. All'epoca avevo poca esperienza o almeno non avevo la fiducia in me stesso per farlo. Poi all'improvviso mi sono ritrovato lì a suonare davanti a tutta quella gente".