Inizia con il piede giusto l'avventura della Svizzera del portiere nerazzurro Yan Sommer agli Europei in Germania. La banda guidata dal ct Yakin timbra 3-1 il successo contro l'Ungheria nel primo appuntamento della competizione. Al minuto 12 la truppa elvetica si porta in vantaggio grazie al gol di Duah. Uno sviluppo continuamente verticale e progressivo che trova, allo scadere della prima frazione, il raddoppio firmato da Aebischer. I contrasti aumentano e l'Ungheria cerca di alzare il baricentro e la pericolosità offensiva. Lo squillo magiaro arriva al 66' con Varga, lesto ad accorciare le distanze. Nel finale Embalo, in pieno recupero, archivia la pratica.