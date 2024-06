Il mondo del calcio è stato scosso quest'oggi dalla notizia della scomparsa di Kevin Campbell, ex attaccante tra le altre di Arsenal ed Everton, morto a 54 anni a seguito di una malattia scoperta lo scorso mese che non gli ha lasciato scampo. Anche l'Inter, dal proprio profilo X in lingua inglese, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la tragica dipartita: "Il nostro pensiero va alla famiglia di Kevin Campbell, ex attaccante di diversi club inglesi".

Our thoughts are with the family of Kevin Campbell, former striker of several English clubs. — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) June 15, 2024