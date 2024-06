Dopo la partita contro il Guatemala, Valentin Carboni è intervenuto ai microfoni di TyC Sports dove ha espresso tutta la sua emozione per vestire la maglia dell'Argentina, dicendosi soddisfatto della prestazione imbastita ed esprimendo un desiderio sull'immediato futuro.

"Sono molto felice, molto grato allo staff tecnico, ai miei compagni di squadra. Per fortuna tutti loro mi hanno fatto i complimenti e sono molto felice di questo e della loro stima. Cosa mi ha detto Scaloni? Di divertirmi molto, di giocare come faccio sempre, come so, di divertirmi e di godermi che sono momenti unici" ha poi aggiunto sul ct. E sulle possibile convocazione per la Copa America ha aggiunto: "Non so ancora se andrò alla Copa América, stiamo aspettando. A Dio piacendo, ma se ciò non accade, non succede nulla, continueremo a lavorare. È uno dei giorni più felici della mia vita. Sono molto felice".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!