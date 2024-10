"Milan da scudetto? Sicuramente sì. Hanno fatto un grande mercato e allestito una rosa di primissimo piano. L’Inter resta favorita; perché è la stessa squadra dell’anno scorso e ha allungato la panchina". E' il parere espresso da Giovanni Galli oggi sulle pagine di Tuttosport.

"Sono i migliori in Italia come organico - dice - C’è da capire se l’Inter avrà la stessa concertazione e cattiveria di Champions anche in campionato. Dopo che hai vinto, infatti, tende a subentrare inconsciamente un po’ di rilassatezza dovuta al fatto di sapere di essere più forti".