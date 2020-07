Nemmeno il tempo di gioire per il successo sul Torino che l'Inter si deve concentrare alla trasferta di Ferrara contro la Spal. Il grande dubbio di Conte riguarda le condizioni di Lukaku: ieri il belga non è andato nemmeno in panchina, ma secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe tornare in campo già giovedì sera a fianco di Lautaro. Tre i dubbi principali: Biraghi o Young a sinistra, Gagliardini o Borja in mezzo e Ranocchia o De Vrij in difesa. Torna Eriksen, squalificato Godin. Possibile rivedere in panchina sia Barella che Moses.

PROBABILE INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

VIDEO - "VITTORIA MERITATA", MA QUALCUNO FA COMUNQUE ARRABBIARE TRAMONTANA...