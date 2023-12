La bellezza nel calcio è una necessità, non una scelta. E' il pensiero esposto da Luigi Garlando nel suo pezzo scritto per la Gazzetta dello Sport, dove auspica uno spettacolo diverso questa sera al Maradona rispetto a quello visto nel derby d'Italia domenica scorsa. "Una partita come Juve-Inter fa da sfollagente.

Fossero tutte così, la gente andrebbe a divertirsi al circo per davvero", sostiene il giornalista. Per poi rincarare la dose: "Juve-Inter, il meglio sulla carta, è stato un pessimo spot per un movimento già depresso da due Mondiali sfumati. Quando, tra Juve-Inter e un quarto di Champions, non si noteranno più differenze di ritmo, intensità, e qualità, saremo a buon punto. L’Inter è arrivata in finale a Istanbul perché ha coltivato un calcio europeo che ha rinunciato a giocare a Torino".