"Simone Inzaghi ha trascorso una di quelle domeniche in pantofole che sognava Fantozzi con frittata di cipolle e Peroni gelata. Gli è girato tutto bene: lo spettacolo di City-Liverpool, il trionfo della Ferrari, il Napoli che perde in casa, il Milan che pareggia fuori. E così l’Inter, “divanata”, riprende in pugno il suo destino: se le vince tutte, recupero compreso, è certa dello scudetto. Il Diavolo, anche se resta al comando di due punti, dovrà dipendere dagli altri. Colpa del pareggio contro un buon Torino, appassionato e ben organizzato". Lo ha scritto Luigi Garlando nella sua analisi per la Gazzetta dello Sport.