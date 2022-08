La Gazzetta dello Sport oggi ha intervistato anche Fabio Galante. Per l'ex nerazzurro domande soprattutto sulla fase difensiva di Inzaghi che ha sofferto parecchio in questo precampionato. "Penso e spero che sia solo calcio d’estate e che quando si farà sul serio, il livello dell’Inter tornerà sui livelli degli ultimi anni - dice Galante -. A volte è anche una questione di testa, di concentrazione: giocare con questo caldo le amichevoli estive non deve essere una cosa molto agevole. Poi chissà che il campionato alle porte non “freni” qualcuno, per paura di farsi male proprio alla vigilia della stagione. Sicuramente la squadra non è al cento per cento. Per lo scudetto, l'Inter se la gioca con Milan e Juve, e poi occhio alla Roma. Ma il ritorno di Lukaku significa tanto, sono solo in termini di gol".