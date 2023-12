"Ormai i punti da recuperare mi sembrano troppi. Essendo campioni in carica, avevo dato loro fiducia a inizio stagione. Adesso il traguardo da raggiungere è qualificarsi alla prossima Champions ed è assolutamente alla portata. In Serie A la favorita è l’Inter, per rosa e motivazioni". Il pensiero è di Ciro Ferrara, aggiunto da La Gazzetta dello Sport per analizzare i temi caldi del campionato.

Napoli e Juventus dovrebbero ritenersi soddisfatte se arrivassero tra le prime quattro?

"Il Napoli non potrà mai esserlo appieno, dopo la passata stagione: quel trionfo è ancora nell’immaginario delle persone. Ma si deve saper resettare e ripartire. I tifosi non la penseranno così, ma può andar bene centrare anche il quarto posto. Per le società è quasi più importante che vincere il campionato".

Napoli-Barcellona agli ottavi di Champions. È fiducioso?

"Perché non esserlo? E vale anche per Lazio e Inter. Incontrare le italiane non fa piacere a nessuno, lo garantisco".