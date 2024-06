Eugenio Fascetti ha 85 anni, ma ha mantenuto grande lucidità e ricorda con affetto i tempi in cui allenava a Varese, con Marotta come dirigente. "A quei tempi Beppe era un ragazzo molto giovane. Devo dire che ha imparato, è maturato, è diventato un ottimo manager: i risultati parlano per lui. Ho un ricordo bellissimo di Marotta: piano piano è riuscito a scalare le gerarchie al Varese, nel suo percorso è stato importante l’avvocato Colantuoni, il suo gran maestro".

"La verità - dice - è che Marotta capiva già allora come ci si dovesse comportare, lo aveva nel sangue questo mestiere, infatti poi è diventato un grande e affermato dirigente. Lo trovavo in sede, veniva al campo, di fatto era un factotum. Per me era una persona fidata, ma soprattutto un gran bravo ragazzo. Si capiva che avrebbe fatto carriera, sapeva stare al mondo. Ci avrei giurato che sarebbe arrivato lontanissimo. Magari non fino al diventare il presidente dell’Inter, ma un percorso importante, di grande responsabilità, quello assolutamente sì".

"Di fatto - dice ancora Fascetti - è un bel politico, uno che ha capisce l’andazzo delle situazioni, nel senso che è capace in quello che fa. Insomma, è davvero un ottimo dirigente, l'ha dimostrato e continuerà a farlo anche nella sua nuova veste nerazzurra".