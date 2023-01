Paulo Roberto Falcao è stato intervistato oggi da La Repubblica per ricordare Pelé, di cui ieri ci sono stati i funerali a pochi giorni dalla scomparsa. Falcao ha ricordato quando portò il fuoriclasse brasiliano in Italia. "Nel 1990, sì. Lui festeggiò i suoi 50 anni a San Siro: Brasile contro Resto del mondo. Io allenavo il Brasile. Ero certo si sarebbe presentato solo il giorno della partita, lui era Pelé, non doveva dimostrare nulla. Invece è venuto ad allenarsi il giorno prima. E ha corso, ha urlato ai compagni, ha faticato: come se giocasse ancora".