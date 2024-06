La Gazzetta dello sport ha interpellato anche un altro ex commissario tecnico della Nazionale, Marcello Lippi, campione del mondo 2006 con gli azzurri. "Quest'Italia mi piace. Ho una grande fiducia in questa squadra - ha detto Lippi -. E ho fiducia nella saggezza, nell’intelligenza e nelle capacità di Spalletti che ha fatto vedere la sua bravura nel Napoli e non solo. Io e Luciano siamo grandi amici: so che mi stima tantissimo, e la cosa è reciproca. Farà bene. La Nazionale sta crescendo, seguirò tutte le partite con grande entusiasmo".