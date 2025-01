Enrico Ruggeri si prepara per l'uscita del nuovo album e a Tuttosport coglie l'occasione per parlare della "sua" Inter. "In questo momento l’Inter è una squadra dove respiri coesione. Invece guardando il Milan e la Juve percepisci che c’è qualcosa che non va nello spogliatoio. Certo, anche l’Inter ha dei problemi: nessuno salta l’uomo neanche a pagarlo, ad esempio, ma si sopperisce con triangolazioni e cambi di gioco. L’immagine più bella della partita contro il Monaco era la panchina negli ultimi 15 minuti: c’era gente che voleva entrare e non è entrata, gente sostituita… Ma vedevi una famiglia".

Ruggeri ha avuto anche un piccolo, piccolissimo trascorso tra i Dilettanti. "Tre anni fa, per merito di un presidente “matto” di una squadra che si chiama Sona ho debuttato in Serie D. Ho battuto un record mondiale, visto che avevo 64 anni. La ricordo come una emozione enorme: ho avuto modo di vivere la ritualità dell’arbitro che arriva, dell’appello, del cardiofrequenzimetro, del riscaldamento. Era una roba seria. C’era anche Maicon".