Oggi, l’Assemblea della Lega Serie A deciderà rispetto alla proposta da 900 milioni di euro, messa sul tavolo da Dazn e Sky (700+200), per acquistare i diritti tv della Serie A fino al 2029. Il confine è molto sottile, si legge sul Corriere dello Sport, perché bastano 7 voti contrari per far saltare l’assegnazione, e in partenza a opporsi sono Napoli, Fiorentina, Salernitana, Bologna, Juve, Roma e Milan. Di contro, servono 14 voti favorevoli per chiudere la partita in senso positivo.

Come già noto da tempo l’alternativa sarebbe quella di puntare tutto sul canale della Lega, appoggiandosi ai potenziali partner. "Esaminare le offerte di quest’ultimi farà decadere automaticamente quelle dei broadcaster, che in ogni caso scadranno nella giornata di oggi come previsto in partenza. Qualora si decidesse di rifiutare le offerte delle televisioni, in Lega ci sarà comunque il notaio Calafiori per l’eventuale apertura delle buste, tra cui ci sono quelle di Carlyle, Pif, Advent e Oaktree", si legge sul Corsport.