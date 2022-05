"In questi giorni ho scoperto di avere amici che non conoscevo. Non le dico quanti biglietti mi hanno chiesto. Ho dovuto dire di no a tutti, per mia figlia l’ho comprato. Però l’atmosfera è bellissima". Alessio Dionisi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla del match che attende il suo Sassuolo contro il Milan. Una partita decisiva per le sorti dello scudetto.

Alessio, avverte un po’ di scetticismo sulla prova del Sassuolo contro il Milan?

"Ci danno poche chance, me ne rendo conto. E un po’ lo capisco. Il Milan è la squadra migliore e ha fatto un filotto di risultati. I rossoneri meritano il primato e capisco che qualcuno, anzi tanti diano per scontata la loro vittoria contro di noi. Ma per il Sassuolo quel risultato non è affatto scontato. Non saremo uno sparring partner, questo è sicuro".