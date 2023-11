Angelo Di Livio fa il punto sulla corsa scudetto a pochi giorni da Juventus-Inter. "Non mi aspettavo alla sosta di metà novembre di vedere la Juventus così in alto, praticamente al livello dell’Inter che è la principale candidata alla vittoria del campionato - rivela a Tuttosport -. Immaginavo di trovare, sicuramente, più avanti il Napoli, che invece è stato la delusione della prima parte di stagione. Mentre pensavo a una Juve sì nei primi posti, ma non all’altezza dei nerazzurri. Invece i bianconeri stanno facendo molto bene e meritano in pieno l’attuale posizione".

Secondo Di Livio, "la Juve ci deve credere per lo scudetto, al di là dello scontro diretto. Questa squadra deve avere il coraggio di sfidare l’Inter per la vittoria del campionato. Ne ha le possibilità, fermo restando che i nerazzurri vantano la rosa più forte di tutte". Quanto alla stagione senza impegni europei, l'ex laterale bianconero ritiene "un vantaggio quello di non fare le coppe. Questa estate nei pronostici tutti snobbavano la Juve, ma quando prepari una partita solo a settimana fa tutta la differenza del mondo e questo ti permette alla fine di avere qualche punto in più nel corso della stagione".